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Лавров призвал не делать переговоры Путина и Зеленского встречей ради встречи

Лавров заявил, что переговоры Путина и Зеленского не должны быть встречей ради встречи
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Ильницкий / AP

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условие для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: это проведение предварительной подготовительной работы. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверно, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку», — подчеркнул министр, призвав не делать из переговоров встречу ради встречи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров России и Украины уже обсуждается. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Киев регулярно выступает с такими предложениями. Ранее об этом заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Виктория Кондратьева
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