Кремль ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Зеленского

Песков заявил, что прямые переговоры Путина и Зеленского сейчас обсуждают главы МИД

Вопрос прямых переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждается главами МИД двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Киев регулярно выступает с такими предложениями. Ранее об этом заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Песков предложил дождаться обсуждения этого вопроса главами МИД.

В четверг, 10 марта, глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега начали первую с начала спецоперации на Украине встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Мероприятие проходит в турецкой Анталье, в нем также участвует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.