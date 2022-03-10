Началась встреча глав МИД России и Украины

Глава МИД России Лавров проводит первую встречу с украинским коллегой Кулебой в Анталье

Глава российского МИД Сергей Лавров проводит первую после начала спецоперации России на Украине встречу с киевским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие началось на полях дипломатического форума в Анталье, в нем также принимает участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

До этого турецкий министр отдельно провел переговоры с каждой из сторон. С московской делегацией она прошла в формате «без галстуков».

Кулеба ранее заявлял, что настроен на серьезный разговор с Лавровым. Он добавил, что Киев давно хочет прямого контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным — именно это он намерен предложить российскому коллеге в ходе беседы.

Встреча глав МИД России и Украины состоялась после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Пока им удалось договориться об организации гумкоридоров, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины.

