Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Началась встреча глав МИД России и Украины

Глава МИД России Лавров проводит первую встречу с украинским коллегой Кулебой в Анталье

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров проводит первую после начала спецоперации России на Украине встречу с киевским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие началось на полях дипломатического форума в Анталье, в нем также принимает участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

До этого турецкий министр отдельно провел переговоры с каждой из сторон. С московской делегацией она прошла в формате «без галстуков».

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

Кулеба ранее заявлял, что настроен на серьезный разговор с Лавровым. Он добавил, что Киев давно хочет прямого контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным — именно это он намерен предложить российскому коллеге в ходе беседы.

Встреча глав МИД России и Украины состоялась после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Пока им удалось договориться об организации гумкоридоров, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с присутствием солдат-срочников на Украине
В США приступили к испытаниям израильских ПТРК
В Москве задержали директора процессинговой компании ChronoPay
Россиянам назвали способы оплаты зарубежных сервисов
В Евросоюзе заявили о достижении предела в финансовых санкциях против России
Раскрыты расходы НАСА в 2022 году
ЕС отказался поставлять самолеты на Украину
Россиянин присвоил квартиру умершей пенсионерки и попал под суд
Модель врезалась в столб на показе и потеряла сознание
Медведев высказался о статусе первой ракетки мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.