Группа «Аквариум» заявила о приостановке концертной деятельности

Борис Гребенщиков сообщил, что «Аквариум» больше не будет давать концерты

Российская группа «Аквариум» заявила о временной приостановке концертной деятельности. Об этом говорится на странице лидера коллектива Бориса Гребенщикова во «ВКонтакте».

Он сообщил, что в ближайшее время больше не будет выступать. «По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен», — отмечается в публикации музыканта.

Ранее группа «Мумий Тролль» заявила о приостановке концертной деятельности из-за ситуации на Украине. Музыканты не пояснили, на какой срок перестанут давать концерты. «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась», — говорится в публикации участников «Мумий Тролль».

1 марта также сообщалось, что из-за ситуации на Украине рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп отказались от выступления на Park Live в Москве. Организаторы мероприятия заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022-го, останутся действительны на будущее выступление Инги Попа, и выразили надежду, что в будущем оно все же состоится.

