Женщина показала простой способ освободить место в заполненном одеждой шкафу

Для хранения пальто женщина посоветовала использовать вешалки для брюк с прищепками

Женщина показала простые лайфхаки, благодаря которым можно аккуратно развесить одежду и освободить место в заполненном шкафу. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом makelifesimpler_ объяснила, что для того, чтобы аккуратно разместить штаны в гардеробе, следует зацепить одну из шлевок на поясе за крючок вешалки, а штанины положить на нижнюю перекладину.

Для хранения длинных пальто женщина посоветовала использовать вешалки с прищепками. Она поместила верхнюю одежду на вешалку стандартным способом, а нижнюю часть закрепила на прищепках другой вешалки. После этого она сцепила их крючки между собой. Так, по словам тиктокерши, можно уместить громоздкие вещи в небольшом шкафу.

Также героиня ролика раскрыла способ хранения свитеров, позволяющий избежать растягивания их плеч. Она сложила изделие пополам, соединив концы рукавов вместе, а затем накинула их и основную часть джемпера на вешалку крест-накрест.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхаки. «Это гениально! Спасибо большое!», «Я обожаю все ваши идеи», «Я в восторге от ваших инновационных лайфхаков!», «Как я сама до этого не додумалась?», «Спасибо! Возьму на заметку», — писали они.

В феврале юзерша с никнеймом HowDoesShe показала, как погладить одежду без утюга. Она вынула вещи из стиральной машины и положила их в сушилку. Затем она высыпала на них несколько кубиков льда и включила режим нагрева на аппарате. На финальных кадрах ролика блогерша продемонстрировала результат своих действий: ткань стала ровной, вещи больше не нуждались в глажке.