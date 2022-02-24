Блогерша раскрыла неожиданный способ погладить белье без утюга

Блогерша раскрыла неожиданный способ погладить одежду и белье без утюга. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом HowDoesShe показала, как ей удается выровнять складки на мятых вещах. Она вынула предметы одежды из стиральной машины и положила их в сушилку. Затем она высыпала на них несколько кубиков льда и включила режим нагрева на аппарате. На финальных кадрах ролика блогерша продемонстрировала результат своих действий: ткань стала ровной, вещи больше не нуждались в глажке.

«Спорим, вы не знали, что лед сможет разгладить все морщинки? Больше никаких утюжков или спрея для разглаживания!» — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров.

Зрители оценили предложенный метод в комментариях. «Я пробовала, это работает очень хорошо! Лучше, чем проводить по одежде мокрой тряпкой!», «Боже! Спасибо!», «Ты волшебница?», «Черт возьми, это гениально!» — высказывались они.

В декабре прошлого года блогерша Каролина Макколи раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Прежде всего женщина порекомендовала выворачивать их наизнанку перед тем, как отправить в стиральную машину.