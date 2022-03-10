ЦБ ввел временный порядок выдачи валюты компаниям

ЦБ России ввел временный порядок выдачи наличной валюты для бизнеса на фоне санкций

Центробанк ввел временный порядок выдачи иностранной валюты компаниям и индивидуальным предпринимателям (ИП) на фоне введенных в отношении России санкций, пишет РБК со ссылкой на внутренний документ регулятора. Также введение временной меры подтверждается в сообщении на сайте ЦБ.

Новый порядок предполагает, что получение наличной иностранной валюты с корпоративных счетов возможно только в некоторых случаях. Среди них возмещение расходов сотрудников в командировках, выдача средств клиентам-резидентам с валютного депозита (в обоих случаях лимит снятия установлен на уровне пяти тысяч долларов).

В случае превышения лимита банк обязан будет согласовать операцию с ЦБ. В частности, необходимо предоставить ходатайство с обоснованием и описанием целей клиента. При этом выдача наличных в иностранной валюте должна осуществляться только через кассы банков. Новый порядок будет действовать полгода — до 10 сентября.

Ранее похожая мера была введена в отношении выдачи наличной валюты физлицам. Держатели уже открытых валютных счетов и депозитов смогут получить средства в размере до 10 тысяч долларов (только в долларах). При открытии нового счета снимать наличные с него будет нельзя.