В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию

Сенатор Ковитиди сообщила о нарушении Советом Европы устава в связи с подавлением России

Действуя по принципу экономического и политического подавления России, Совет Европы (СЕ) нарушил собственный устав. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передает РИА Новости в четверг, 10 марта.

Сенатор полагает, что бессмысленность существующего порядка в Совете Европы исключает пребывание в нем России.

Приняв решение о выходе из СЕ, Россия станет сильнее и сохранит деньги граждан, подчеркнула Ковитиди.

Она уверена, что своими недружелюбными действиями в отношении России Совет Европы нарушил собственные программные документы.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заверил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян.

Министерство иностранных дел накануне объявило, что Россия не собирается участвовать в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Совет Европы временно приостановил членство России 25 февраля после начавшейся днем ранее специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.