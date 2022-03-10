Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию

Сенатор Ковитиди сообщила о нарушении Советом Европы устава в связи с подавлением России
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Действуя по принципу экономического и политического подавления России, Совет Европы (СЕ) нарушил собственный устав. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передает РИА Новости в четверг, 10 марта.

Сенатор полагает, что бессмысленность существующего порядка в Совете Европы исключает пребывание в нем России.

Приняв решение о выходе из СЕ, Россия станет сильнее и сохранит деньги граждан, подчеркнула Ковитиди.

Она уверена, что своими недружелюбными действиями в отношении России Совет Европы нарушил собственные программные документы.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заверил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян.

Министерство иностранных дел накануне объявило, что Россия не собирается участвовать в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Совет Европы временно приостановил членство России 25 февраля после начавшейся днем ранее специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Началась встреча глав МИД России и Украины
Минздрав прокомментировал ситуацию с иностранным инсулином в России
На Украине рассказали о планировавшемся убийстве Медведчука
Неизвестный купил дом звезды фильма «Игры разума»
Crocs приостановит продажи в России
В КНР заявили о вреде санкций в вопросе урегулирования украинского кризиса
Мужчина случайно выстрелил себе в голову на праздновании дня рождения друга
В Крыму осудили приравнявший гражданских к комбатантам указ Зеленского
В Москве мясник зарезал своего знакомого из-за ревности
Популярная азиатская страна разъяснила новые правила въезда для туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.