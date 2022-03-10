Найдено затонувшее судно знаменитого путешественника

В Антарктиде обнаружена погибшая баркентина «Эндьюранс» путешественника Эрнеста Шеклтона

У берегов Антарктиды найдено затонувшее судно знаменитого полярного путешественника Эрнеста Шеклтона. Об этом сообщает издание The Guardian.

Трехмачтовая баркентина «Эндьюранс» погибла в 1915 году во время второй экспедиции Шеклтона. Судно обнаружили на глубине 3008 метров примерно в 6,5 километрах от места крушения, записанного капитаном «Эндьюранса» Фрэнком Уорсли. Из-за низкой температуры и отсутствия в воде микроорганизмов, питающихся деревом, оно прекрасно сохранилось.

Поиски баркентины обошлись в 10 миллионов долларов. В операции были задействованы 64 человека, ледокол S. A. Agulhas II и 46 членов его команды. Все расходы покрыл инвестор, пожелавший сохранить имя в тайне.

Вторая экспедиция Шеклтона началась в декабре 1914 года. Он планировал на «Эндьюрансе» добраться до берегов Антарктиды, а затем пересечь весь континент на собачьих упряжках. В январе 1915 года судно застряло во льдах и спустя 11 месяцев пошло ко дну. Шеклтон, его спутники и команда баркентины уцелели и на трех шлюпках добрались до необитаемого острова Элефант, расположенного в 160 километрах севернее. Затем Шеклтон, Уорсли и еще четыре человека на одной из шлюпок пересекли 1000 километров, отделявших их от британского острова Южная Георгия, и организовали спасение остальных участников экспедиции, оставшихся на Элефанте.

Ранее сообщалось, что новозеландский кладоискатель Билл Дей снарядил новую экспедицию за золотом с барка «Генерал Грант», погибшего у архипелага Окленд больше 150 лет назад. В 1866 году судно, возвращавшееся в Лондон из Австралии, налетело на скалы и затонуло.