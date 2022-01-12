Кладоискатель снарядил последнюю экспедицию за золотом с затонувшего парусника

Новозеландский кладоискатель Билл Дей снарядил новую экспедицию за золотом с барка «Генерал Грант», погибшего у архипелага Окленд больше 150 лет назад. Об этом сообщает новозеландское издание Stuff.

В 1866 году судно, возвращавшееся в Лондон из Австралии, налетело на скалы и затонуло. Погибли почти все, кто был на борту корабля, в том числе несколько успешных золотодобытчиков, которые везли не меньше 73 килограммов золота. Только 10 человек сумели добраться до необитаемого острова Эндерби и выжить, охотясь на тюленей и кабанов. Спустя полтора года их спасли.

Дей охотится за сокровищами «Генерала Гранта» с 1986 года. За 36 лет он предпринял четыре попытки найти затонувший парусник и всякий раз возвращался с пустыми руками. Пятая экспедиция за золотом, по его словам, будет последней. «Оно четыре раза ускользало от меня — не говоря уже обо всех остальных, кто его искал, — и теперь я просто хочу найти ответ на эту загадку», — объясняет он.

Кладоискатель много лет изучал исторические документы о кораблекрушении, морские карты и записи других охотников за сокровищами и утверждает, что у него появилась новая версия о местоположении обломков судна. На этот раз для поисков будет использоваться импульсный магнитометр. Ожидается, что экспедиция продлится шесть недель.

Ранее сообщалось, что кладоискатели из польско-немецкого фонда «Силезский мост» готовились к раскопкам на месте, где, по их сведениям, спрятаны 10 тонн нацистского золота. В фонде утверждают, что сведения о тайнике почерпнуты из документов, которые хранились у потомков офицеров СС.