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В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат по шахматам среди женщин

Людмила Гасиева стала победительницей чемпионата по шахматам в Кабардино-Балкарии

Кадр: Вести КБР / YouTube

Традиционный чемпионат Кабардино-Балкарии по шахматам среди женщин завершился в республике в среду, 9 марта. Соответствующая информация появилась на местном портале «Вести КБР».

Известно, что победительницей соревнования второй год подряд становится Людмила Гасиева. Всего в восьми турах участница набрала 6,5 очка. Аналогичное количество баллов получила школьница Малика Кабардикова, которая уступила лидеру по дополнительным показателям и в итоге заняла второе место. Замыкает тройку лидеров трехкратная чемпионка республики Анжела Увижева.

Отмечается, что позже шахматистки смогут также принять участие в масштабном турнире «Белая ладья», который состоится в Нальчике с 18 по 20 марта.

Ранее сообщалось, что в Башкирии шестилетний мальчик установил спортивный рекорд, 320 раз выполнив упражнение подъем-переворот на турнике за 1 час 27 минут. Спортсмен завершил упражнение, только когда стер мозоль на руках. На тренировках он мог сделать его 200 раз.

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Майя Пономаренко
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