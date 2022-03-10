Россиян предупредили о возможности исчезновения голливудских фильмов

Гендиректор TelecomDaily Кусков: из онлайн-кинотеатров могут исчезнуть голливудские фильмы

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предупредил, что из-за роста числа ограничений в связи с военной спецоперацией на Украине из российских онлайн-кинотеатров могут исчезнуть голливудские фильмы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99 процентов всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год», — заявил эксперт.

Кусков отметил, что возможны два варианта: подписку могут отменить, досрочно разорвав контракт, либо отказать в ее возобновлении по истечении срока.

Ранее японская компания Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения. Отмечается, что данное решение связано с нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, которые были введены в отношении России после начала военной операции на Украине.