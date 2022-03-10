Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию

Nintendo приостановила поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения

Японская компания Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое решение связано с нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, которые были введены в отношении России после начала специальной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостановит поставки в РФ и работу PlayStation Store. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — говорится в сообщении.

В марте компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Фирма владеет популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки игр.