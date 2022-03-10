В Крыму осудили приравнявший гражданских к комбатантам указ Зеленского

Глава Крыма Аксенов заявил, что указ Зеленского приравнял гражданских к комбатантам

Указ президента Украины Владимира Зеленского, разрешающий гражданскому населению стрелять по российским военнослужащим приравняет гражданских к комбатантам. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале.

Он осудил это решение, которое ставит гражданское население под огромный риск, поскольку взявшие в руки оружие могут быть уничтожены ответным огнем российских военных.

«Если власть Украины поступает так с народом Украины, значит, она не считает этот народ и эту страну своими и не чувствует никакой ответственности за сохранение жизни и здоровья людей. По сути это преступный закон», — заявил Аксенов.

Ранее Зеленский подписал закон, который разрешает всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Это оружие они теперь могут получить на законных основаниях.