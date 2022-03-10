Волосы цвета сумок Louis Vuitton станут трендом весны 2022 года

Парикмахер Том Смит назвал окрашивание в цвет сумок Louis Vuitton трендом весны 2022 года

Креативный директор компании Evo Hair, парикмахер Том Смит назвал коричневый цвет идеальным для окрашивания волос весной текущего года. На Instagram-видео с его прогнозами обратили внимание в Glamour.

По мнению стилиста, девушкам, решившим стать брюнетками в весеннем сезоне 2022 года, стоит обратить внимание на оттенок изделий известного французского модного дома. «Подумайте о цвете состаренной кожи сумки Louis Vuitton. Цвете великолепного насыщенного загара, не бледного, но и не слишком темного», — посоветовал Смит.

Парикмахер объяснил, что этот набирающий популярность цвет имеет несколько плюсов — например, он подходит для девушек с различными тонами кожи. Кроме того, данный оттенок коричневого позволяет любительницам темных локонов выглядеть дорого, считает специалист. Также Смит отметил, что наиболее выигрышно это окрашивание будет смотреться на ухоженных распущенных волосах.

В феврале Том Смит также объявил о самом модном окрашивании 2022 года. Им, по заявлению мастера, станет так называемый «нектарный блонд» — платиновый цвет волос с теплым подтоном. «Нектарный блонд выглядит роскошно и тепло. (...) Лучше всего добавлять ванильно-кремовые блики у лица — так окрашивание будет выглядеть более натурально», — подчеркнул эксперт и добавил, что подобный цвет визуально придает густоту волосам.