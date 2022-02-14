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Назван самый модный цвет волос весны 2022 года

Парикмахер Том Смит назвал «нектарный блонд» самым модным окрашиванием 2022 года

Фото: @tomsmithhd

Модные редакторы назвали самое модное окрашивание весны 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне обретет широкую популярность так называемый «нектарный блонд» — платиновый цвет волос с теплым подтоном. По словам звездного парикмахера Тома Смита, плюсом упомянутого окрашивания является тот факт, что колористам легче добиться подобного эффекта на волосах, чем холодного блонда.

«Нектарный блонд выглядит роскошно, золотисто и тепло. (...) Лучше всего добавлять ванильно-кремовые блики у лица — так окрашивание будет выглядеть более натурально», — подчеркнул эксперт и добавил, что подобный цвет волос визуально придает густоту волосам.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

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Майя Пономаренко
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