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Организаторы концертов призвали ввести мораторий на возврат билетов

Организаторы концертов попросили отменить ковидные ограничения и запретить возврат билетов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Организаторы концертов призвали ввести мораторий на возврат билетов и отменить ковидные ограничения. Об этом сообщает издание «Известия».

Главы концертных агентств отправили соответствующее письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Руководитель компании Eventation, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Сергей Мурадов отметил, что потери в концертном бизнесе можно будет подсчитать летом, но уже сейчас можно сказать, что из-за иностранных артистов агентства ждут убытки.

Компании заранее выплатили им гонорары за предстоящие выступления, но не могут вернуть их из-за введенных санкций в отношении российских банков. В настоящее время им запрещено проводить транзакции в пользу российских юридических лиц.

«Кроме того, должен быть предусмотрен особый порядок банкротства концертных организаций, освобождающий от ответственности руководителей компаний, поскольку происходящие события — точно не их вина», — считает Мурадов. Он пообещал, что на имя премьер-министра России Михаила Мишустина будет направлено обращение с просьбой оказать помощь концертной отрасли.

Марина Погосян
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