Центробанк принял решение о торгах на Мосбирже

Банк России решил 11 марта не возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка

Центробанк России принял новое решение о торгах на Московской бирже. Оно опубликовано на сайте регулятора.

Так, 11 марта не будут возобновляться торги на Мосбирже в секции фондового рынка. Исключением станут режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также торги в секции рынка СПФИ. Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». Кроме того, решение не коснется торгов по инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках — они состоятся в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.

Режим работы Московской биржи на 14 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 14 марта.

Ранее экономист Павел Самиев сообщил, что торги на бирже в России могут быть возобновлены в течение двух-трех недель. Внутриэкономическое состояние, по словам эксперта, является беспрецедентным ввиду тяжелых санкций, а также ряда регулятивных мер.

Санкции были введены из-за специальной операции России на Украине, которая началась 24 февраля.