В московских поликлиниках восстановили плановую медпомощь

Заммэра Москвы Ракова сообщила о восстановлении плановой медпомощи в поликлиниках

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве восстановлена плановая помощь в поликлиниках. Об этом в четверг, 10 марта, журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе наблюдается устойчивая тенденция к снижению новых случаев заражения коронавирусом. «Поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются», — пояснила она.

Объемы оказания плановой медпомощи уже почти полностью восстановлены, отметила Ракова. На сегодняшний день 50 процентов пациентов могут записаться на прием к терапевту и попасть к нему прямо в день записи или на следующий, а 93 процента — в ближайшие три дня.

Аналогичная ситуация наблюдается и с узкопрофильными специалистами первого уровня.

По данным оперативного штаба на 10 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 9401 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались за 24 часа 148 634 человека. Суточный прирост заражений составил 51 231.