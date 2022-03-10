Ушедшие из России бренды «украли» у покупателей миллиарды рублей

Иностранные магазины, ушедшие из России, отказались реализовать подарочные карты клиентов

Иностранные бренды, которые приостановили свою деятельность в России на фоне ситуации на Украине, отказались реализовывать подарочные карты покупателей. Об этом сообщает KP.RU.

Россияне массово пожаловались в социальных сетях на то, что магазины, ушедшие с отечественного рынка, не предоставляют возможность потратить деньги на подарочных картах. Известно, что с подобной проблемой столкнулись сотни клиентов, которые суммарно не могут реализовать миллиарды рублей.

Так, например, по словам москвича Виктора Водяницкого, ему не удалось активировать карту в бутике Mango, поскольку торговая точка неожиданно закрылась. «В конце февраля купил жене подарок на 8 Марта — подарочную карту. Положил на нее 10 тысяч рублей. Приехали в Mango в торговом центре "Кунцево Плаза", а там уже все было закрыто. И никто не объясняет, что с этими картами делать. Получается, они у нас эти деньги украли?» — пожаловался житель столицы.

Журналисты заявляют, что службы поддержки марок перестали работали после объявления об их уходе с российского рынка. Сотрудник Mango, которому автору публикации все же удалось дозвониться, заверил, что все покупатели смогут потратить средства с подарочных карт, когда бутики вновь начнут работать. Однако он не уточнил точной даты открытия торговых точек.

Первый вице-президент российского общественного объединения «Опора России» Павел Сигал отметил, что по итогам 2021 года весь российский рынок продаж подарочных карт составлял порядка шести миллиардов долларов (850 миллиардов рублей по текущему курсу). «Вопрос будет решаться в течение двух-трех месяцев (...) Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери», — заключил эксперт.

О приостановке продаж для российских покупателей также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другими крупными компаниями.