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В центре Сочи появится ландшафтный археологический парк

На месте бывшего форта Александрия и римских поселений в Сочи появится ландшафтный парк

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На месте бывшего форта Александрия в центральной части Сочи появится ландшафтный археологический парк. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Как рассказали ученые, на этой территории располагались поселения еще во времена Римской империи и в Средние века — об этом свидетельствуют многочисленные артефакты. Например, строительные материалы, которые датируются I-II веками нашей эры: плинфа, фрагменты амфор, кирпичей и черепицы.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрея Кизилов, подобные материалы можно встретить на древних храмах Абхазии.

«Типаж ножек амфор, найденных здесь, относится к первому веку нашей эры. И они не греческого, а именно итальянского производства», — добавил он.

Ранее в марте сообщалось, что в Башкирии планируют создать этноглэмпинг на берегу реки Сикияз. Новый комплекс получит название «Курай Парк» и появится на территории геопарка «Янган-Тау». Как ожидается, инвестор вложит в реализацию проекта около 29 миллионов рублей.

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Мария Гейн
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