США объяснили переброску в Польшу комплексов Patriot

Представитель Пентагона заявил, что США размещают комплексы Patriot в Польше временно

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объяснил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польше на временной основе и собираются в «должное время» вернуть их в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что США по приглашению Польши перебросят в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения «потенциальных угроз НАТО».