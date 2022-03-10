Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Об этом 10 марта сообщила киргизская Пограничная служба, передает 24.kg.

По данным ведомства, инцидент случился в Баткенском районе. Пограничный наряд Таджикистана, поменяв свой прежний маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от киргизских коллег покинуть участок. Перестрелка продолжалась около 10 минут.

Представители пограничных служб двух стран созвонились и приняли решение отвести военнослужащих от места инцидента. По информации Бишкека, есть раненые с таджикской стороны.

Между тем «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на местных жителей и чиновников сообщает, что киргизские пограничники открыли огонь по мирным гражданам, сажавшим деревья. В результате перестрелки погиб один таджикский пограничник.

27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погибли два мирных жителя, еще 10 человек были ранены. В апреле 2021 года на границе вспыхнули бои. Причиной стал давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта. Тогда погибли десятки людей, сотни пострадали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
За невыполнение закона «о приземлении» предложили ввести оборотные штрафы
Раскрыты характеристики дешевого ноутбука Apple
Мария Шукшина высказалась о будущем России
Назван срок прекращения членства России в Совете Европы
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.