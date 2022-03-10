Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Об этом 10 марта сообщила киргизская Пограничная служба, передает 24.kg.

По данным ведомства, инцидент случился в Баткенском районе. Пограничный наряд Таджикистана, поменяв свой прежний маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от киргизских коллег покинуть участок. Перестрелка продолжалась около 10 минут.

Представители пограничных служб двух стран созвонились и приняли решение отвести военнослужащих от места инцидента. По информации Бишкека, есть раненые с таджикской стороны.

Между тем «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на местных жителей и чиновников сообщает, что киргизские пограничники открыли огонь по мирным гражданам, сажавшим деревья. В результате перестрелки погиб один таджикский пограничник.

27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погибли два мирных жителя, еще 10 человек были ранены. В апреле 2021 года на границе вспыхнули бои. Причиной стал давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта. Тогда погибли десятки людей, сотни пострадали.