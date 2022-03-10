В Лос-Анджелесе за 6,9 миллиона долларов выставили на продажу дом с кинотеатром в бункере

В США предложили купить дом с кинотеатром в бункере. Комната с металлическими стенами оснащена биометрической системой идентификации — чтобы попасть внутрь, нужно пройти сканирование сетчатки глаза, сообщает New York Post.

Недвижимость расположена в Пасифик Палисадес — престижном жилом районе Лос-Анджелеса. В прошлом особняк принадлежал торговцу оружием, именно он установил в доме бункер. В комнате с повышенной безопасностью есть потайные шкафы, в которых раньше хранился опасный товар. Нынешний хозяин объекта потратил около 150 тысяч долларов, чтобы переделать помещение в кинотеатр. В настоящее время бункер обставлен мягкими креслами и столиками, а на стене весит большой экран.

Дом выставили на продажу за 6,9 миллиона долларов. Помимо бункера с кинотеатром, в двухэтажном особняке площадью 845 квадратных метров есть шесть спален, девять ванных, гостиная с баром, кухня, столовая и офис. Здание стоит на участке площадью 30,3 гектара. В расположенной на втором этаже хозяйской комнате имеются камин и ванная, пригодная для спа-процедур. Снаружи — теннисный корт, бассейн, небольшое бунгало и гараж на три машины.

Ранее в американском городе Пэрадайз-Вэлли в штате Монтана выставили на продажу подземный бункер с четырьмя отдельными убежищами. Общая площадь помещений составляет 4,2 гектара, а площадь каждого из них — примерно 232 квадратных метра. Приобрести объект можно за 1,9 миллиона долларов.