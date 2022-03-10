Министр финансов США призвала скоординироваться для новых антироссийских санкций

Министр финансов США Йеллен призвала страны скоординироваться для новых санкций против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтону в тесной координации с Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией удалось добиться введения мощных антироссийских санкций. Она призвала страны продолжить организованное сотрудничества для разработки новых ограничений против Москвы, сообщает РИА Новости.

«Министр Йеллен отметила беспрецедентные скоординированные меры финансового давления со стороны США, их партнеров и союзников для взыскания значительных издержек с российской экономики и президента Путина, подчеркнула необходимость тесной координации по дальнейшим решительным мерам», — сказано в пресс-релизе Министерства финансов США.

Ранее США отказались связывать санкции против РФ с иранской ядерной сделкой. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не намерен предлагать Москве ничего касательно антироссийских санкций из-за ситуации на Украине за содействие в деле восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).