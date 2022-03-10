Челябинские врачи спасли подростка с редчайшей патологией

Хирурги в Челябинской области прооперировали подростка с «блуждающей селезенкой»

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли подростка, у которого была выявлена редчайшая патология — так называемая «блуждающая селезенка». Об этом в четверг, 10 марта, сообщает «Российская газета».

Как пояснили в медучреждении, данное отклонение является врожденным и встречается крайне редко — всего в мировой практике описано около 500 подобных случаев. Недуг обусловлен нарушениями, возникающими еще в эмбриональном периоде и приводящими к отсутствию полноценного связочного аппарата. В итоге селезенка больных держится только на сосудах и свободно перемещается в брюшной полости.

При этом, по словам врачей, диагностировать заболевание обычно можно только после того, как происходит перекрут селезенки, и у больного возникает острая боль в животе. Как отметили медики, 16-летний подросток из Южноуральска поступил в больницу именно с такими жалобами. В ходе УЗИ выяснилось, что орган пациента находится в малом тазу.

«Мы сделали лапароскопию и увидели, что селезенка увеличена почти в два раза и практически черного цвета. При попытке устранения перекрута, обнаружили разрывы, из-за чего было принято решение об удалении поврежденного органа. Подобный случай впервые в нашей больнице, несмотря на большую практику», — рассказал хирург Вадим Ромасенко.

В результате юношу было решено прооперировать. Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно. Уже спустя сутки подростка перевели из реанимации в обычную палату. В настоящее время он находится дома.