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Правительство ФРГ отреагировало на встречу Шредера с Путиным

Правительство ФРГ не согласовало предстоящую встречу экс-канцлера Шредера с Путиным
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не согласовал с кабмином ФРГ предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Таким образом германское правительство отреагировало на сообщения о встрече политиков. По данным источников, власти ФРГ не участвуют в новом диалоге.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии решил встретиться с президентом России после просьбы властей Украины. По информации немецкой газеты Welt, правительство Украины попросило Шредера о посредничестве в ведении диалога Киева с Москвой по урегулированию конфликта.

В настоящее время он находится в Москве и готовится к встрече с российским лидером. Politico также сообщало, что за тесные связи с Россией экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии. Поводом для этого стало решение Шредера остаться на должности председателя совета директоров в «Роснефти» и главы комитета акционеров Nord Stream AG.

Уже известно, что на бывшего канцлера подали заявление в прокуратуру Ганновера. Его хотят привлечь к ответственности за действия, совершенные против человечности.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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