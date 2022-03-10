В Крыму выявили американского шпиона среди делегации переговорщиков от Украины

В Крыму заявили, что среди делегации украинских переговорщиков был шпион США

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что выявил среди украинских переговорщиков, делегация которых провела уже три раунда переговоров с российскими коллегами, американского шпиона, работающего на Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — пояснил Умеров.

Он считает, что главной задачей этого шпиона является максимальное затягивание переговоров между сторонами и информирование своих руководителей из Вашингтона об этом процессе. По словам главы автономии крымских татар, шпион проходил подготовку в Соединенных Штатах по линии спецслужб и в итоге стал американским агентом в украинском парламенте.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается уступать украинской стороне по обозначенным ранее пунктам переговоров. Он отметил, что не хочет много рассказывать о ходе переговоров между Киевом и Москвой, которые «проходят непросто».