Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна

Специалист по сну Притчард посоветовала спать днем либо 10 минут, либо полтора часа

Сомнолог Кира Притчард перечислила пять правил бодрящего сна днем. О том, как выбрать место и время для сна, она рассказала Metro.

По мнению Притчард, дневной сон должен длиться около 90 минут. Она объяснила это тем, что именно за это время проходит полный цикл сна. Тем, у кого нет возможности прерваться на полтора часа, она предложила спать 10-12 минут. Специалист назвала лучшим временем для дневного сна момент через шесть-восемь часов после пробуждения. Если подремать позже, можно столкнуться с проблемами с засыпанием ночью.

Также Притчард посоветовала найти для сна темное, тихое и прохладное место. Если такого места нет, можно использовать маску для глаз и беруши. Чтобы быстрее уснуть, сомнолог посоветовала дыхательное упражнение: лежа с закрытыми глазами, нужно медленно вдохнуть и выдохнуть. Затем на вдохе нужно начать напрягать мышцы тела, а на выдохе расслаблять.

Если эти техники не помогли и после дневного сна человек проснулся уставшим и чувствует себя разбитым, сомнолог предлагает прогуляться на солнце, выпить небольшую чашку чая или кофе и умыть лицо прохладной водой.

Ранее американский психолог Майкл Бреус назвал средство, которое помогает крепко заснуть даже после чашки кофе. «Если так вышло, что вы употребляли кофеин поздно вечером, переварить его быстрее поможет брокколи», — советует Бреус.