Российские ТЦ обратились к властям за поддержкой

Российские торговые центры попросили правительство оказать им поддержку

Российские торговые центры попросили у властей расширить меры поддержки в сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Президент РСТЦ Дмитрий Москаленко рассказал, что совет направил письмо в правительство и Центробанк с просьбой помочь стабилизировать работу ТЦ в условиях санкций. В частности, РСТЦ попросил не повышать и по возможности снизить стоимость коммунальных услуг, отменить налог на имущество и земельный налог для ТЦ всех регионов России до конца 2022 года.

Кроме того, РСТЦ попросил предоставить кредитные каникулы для владельцев недвижимости, не облагать налогами положительную разницу от переоценки валютных обязательств предприятий и зафиксировать курс для кредитных договоров в иностранной валюте. РСТЦ также попросил ЦБ не повышать процентные ставки банков по текущим кредитам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер по поддержке бизнеса в условиях санкций. В законопроекте, в частности, говорится о кредитной отсрочке, которой могут воспользоваться те, чей доход упал более чем на 30 процентов. Также правительство выделило более шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.