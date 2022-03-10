Россияне массово расхотели путешествовать за рубеж

Продажи зарубежных туров снизились на 69,7 процента на фоне ситуации на Украине

Российские туристы массово расхотели отправляться в путешествия за границу на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», среднесуточные продажи турпакетов по зарубежным направлениям снизились по сравнению с показателями прошлой недели на 69,7 процента.

Так, в предпраздничных мартовских и текущих продажах лидирует Россия — на ее долю приходится 24 процента от всех проданных путевок. Далее по популярности следуют Египет (22 процента), Турция (16 процентов) и ОАЭ. Реализации туров по другим направлениям, по словам представителя компании, «в целом эпизодические».

При этом эксперты туротрасли предупреждают, что с учетом складывающейся международной обстановки и роста курса доллара и евро следует ожидать дальнейшего снижения объемов продаж зарубежных туров и увеличения доли путешествий по России.

Ранее в марте туристам, желающим отправиться за границу, перечислили иностранные авиакомпании, которые продолжают летать из России вопреки западным санкциям. Для путешествия в дальние страны можно воспользоваться более чем 20 авиакомпаниями. Например, для поездки в ОАЭ подойдут Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways и FlyDubai.

