Украинский атташе рассказал о вербовке американцев для отправки на Украину

Атташе Кременецкий заявил, что около 100 граждан США прошли отбор для отправки на Украину

Около 100 граждан США прошли отбор для участия в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал военный атташе украинского представительства в Соединенных Штатах генерал-майор Борис Кременецкий, пишет РИА Новости.

Он заявил, что среди прошедших отбор американцев есть ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов.

По словам Кременецкого, всего с 24 февраля около шести тысяч человек интересовались вербовкой в качестве добровольцев для отправки на Украину. Военный атташе подчеркнул, что подавляющее большинство из них — граждане США.

Он также отметил, что заявки половины из них были отклонены, а сами кандидаты даже не дошли до собеседования по Zoom из-за отсутствия у них необходимого военного опыта, наличия криминального прошлого или других причин для отказа им.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в республике интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. Для тех, кто готов участвовать в боевых действиях, Киев ввел безвизовый режим.