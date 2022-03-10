Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Число просмотров видео в сети «ВКонтакте» выросло на 40 процентов

«ВКонтакте» достигла рекордной отметки в 1,75 миллиарда просмотров видео

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Сеть «ВКонтакте» достигла рекордных показателей по просмотрам видеоконтента. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Число просмотров видео в сети выросло на 40 процентов, а число загрузок коротких видео в разделе «Клипы» — в два раза. Аудитория социальной сети увеличилась на 300 тысяч пользователей за последние две недели, и в компании прогнозируют ее дальнейший рост. Число ежедневных регистраций и добавлений в друзья возросло на 20 процентов, а звонков — на 12 процентов.

Ранее «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов. Социальная сеть временно отказалась от собственной прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому авторы контента получат 100 процентов дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Свиязова
Обсудить
Последние новости
Путин раскрыл планы властей в отношении уходящих из России зарубежных компаний
Украина попросила другие страны не принимать карты «Мир»
МАГАТЭ расширит присутствие на украинских АЭС
На Камчатке провели учения с «Бастионами»
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю остался изгоем и после завершения тяжбы
Молдавии предрекли экономические трудности из-за прекращения импорта из России
Путин заявил о нежелании России закрываться от мира
Осужденному условно политологу Платошкину оставили приговор в силе
Россияне вспомнили полулегальный рынок в центре Москвы
Отказ от умывания оказался секретом красоты Кэмерон Диас
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.