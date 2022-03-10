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Россиянам рассказали об усложнившейся процедуре получения виз в Европу

Россиян предупредили о сложностях при получении шенгенских виз на фоне ситуации на Украине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли предупредили россиян об усложнившейся процедуре получения виз в Европу после введения западными странами санкций на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты рассказали, что несмотря на то, что большинство стран Евросоюза пока не сворачивают визовый процесс в России, отдельные изменения в работе европейских дипмиссий и их визовых центров в стране все же произошли.

Так, ряд государств — Португалия, Эстония, Чехия, Латвия и Литва — приостановили выдачу шенгенских виз на всей территории России. С 4 марта Венгрия временно прекратила прием документов в визовых центрах в Казани, Уфе и Самаре. Также с 9 марта из-за технических сложностей о приостановке приема заявлений на получение шенгенской визы в России сообщило посольство Норвегии в Москве.

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Кроме того, в качестве санкционных мер ЕС и Исландия приостановили прием документов на деловые визы для россиян. Власти Дании заявили о заморозке действия упрощенного визового режима с Россией. Теперь срок рассмотрения виз для официальных лиц, представителей органов власти, политиков и бизнесменов будет составлять минимум 15 календарных дней. Срочное рассмотрение документов временно недоступно.

Об усложнении подачи бизнес-виз сообщили также в визовом центре Италии. Согласно новым правилам, с 9 марта сумма консульского сбора для россиян при оформлении деловой визы составит 80 евро.

10 марта решение приостановить выдачу туристических виз россиянам приняли власти Эстонии.

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Валентина Процкова
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