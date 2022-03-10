В Госдуму поступил проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине

В ГД внесли проект обращения к ООН о расследовании деятельности биолабораторий на Украине

Проект постановления об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН) и Парламентской ассамблее ОБСЕ о расследовании деятельности биологических лабораторий на Украине поступил в Государственную Думу. Об этом передает РИА Новости в четверг, 10 марта.

Существуют основания утверждать, что США использовали территорию Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов, говорится в обращении.

Обращение внес думский комитет по международным делам. Предполагается, что будет создана комиссия для расследования работы биолабораторий на Украине.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Обнаруженные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», пояснил генерал-майор.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

