В Германии остановили захотевших поехать на Украину экстремистов

В МВД ФРГ выявили экстремистов, пожелавших принять участие в боях на территории Украины

Полиция Германии выявила немецких экстремистов, пожелавших поучаствовать в боевых действиях на украинской территории. Им не позволили покинуть территорию страны, заявил представитель МВД ФРГ Марек Веде. Цитату приводит РИА Новости.

«Министерство внутренних дел и правительство очень заинтересованы в том, чтобы предотвратить выезд экстремистов на Украину или в Россию для участия в боях, и мы это делаем. Мы наблюдаем за немецкими экстремистами. Я не назову цифр, но мы уже предотвратили выезд экстремистов в Россию и на Украину», — подчеркнул Веде.

По его словам, выезд добровольцев не контролируется, поскольку они направляются на Украину через соседние с Германией страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 16 тысяч иностранных наемников захотели воевать на стороне Киева. До этого о прибытии на Украину первых иностранных наемников стало известно 2 марта.