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Упавший в столице Хорватии объект опознали

Упавший в Загребе неопознанный объект оказался беспилотником военного типа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Неопознанный объект, упавший в столице Хорватии Загребе, оказался беспилотником военного типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хорватское правительство.

Как уточнили в правительстве, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления со стороны Венгрии. Беспилотник двигался в западном направлении. «В настоящее время идет расследование при сотрудничестве уголовной и военной полиции», — заявили в правительстве.

Ранее МВД Хорватии сообщало, что в момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Район оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб.

В пресс-службе указали, что сообщения о детонации в районе Ярун начали поступать 10 марта, после 23 часов вечера (1.00 мск).

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Варвара Кошечкина
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