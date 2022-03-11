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Зеленский назвал «братьями» белорусов и поляков

Президент Украины Зеленский назвал белорусов и поляков братьями
Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к правительству Польши назвал белорусов и поляков братьями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Я очень благодарен своим польским братьям и сестрам, которые поддерживают нас, которые с нами. Мы также должны быть братьями с вами, с белорусами. И, конечно, мы достигнем этого», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский выступил с угрозой в адрес России. Он пригрозил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах Россия может получить такой ответ от всего мира, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам.

Марина Совина
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