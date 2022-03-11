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Зеленский пригрозил России

Президент Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозой в адрес России. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский пригрозил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах Россия может получить такой ответ от всего мира, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет на Украине режим тишины с 10:00 для эвакуации беженцев. По его словам, Москва идет на такой шаг, несмотря на неоднократные срывы Киевом гуманитарных операций по вывозу мирного населения и иностранных граждан.

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Алевтина Запольская
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