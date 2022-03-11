Итальянская компания решила продать долю в российском газопроводе

Итальянская Eni избавится от доли в газопроводе «Голубой поток» из России в Турцию

Итальянская нефтегазовая группа Eni объявила о решении продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который связывает Россию и Турцию по дну Черного моря. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Eni участвует в проекте, который стал для России первым зарубежным морским газопроводом, на совместных и равных условиях с «Газпромом». В эксплуатацию маршрут запущен в 2003 году.

Избавиться от доли в нем Eni решила на фоне ситуации на Украине. В начале марта Eni заморозила и совместные предприятия с Россией, связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне. Причиной были названы международные санкции.

Российской компании, как указано у нее на сайте, Eni была необходима из-за большого опыта строительства морских газопроводов и крупнейшего в мире трубоукладочного флота. Проектная мощность газопровода составляет 16 миллиардов кубометров в год.

О намерении Eni отказаться от доли в «Голубом потоке» итальянские СМИ сообщили еще неделю назад. Тогда источник в компании указал, что сотрудничество с Россией «маргинально».