В Совфеде ответили на угрозы Зеленского россиянам

Сенатор Цеков заявил, что Зеленскому скоро может понадобиться гуманитарный коридор

Из-за агрессивной риторики и нежелания видеть реальное положение вещей на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому скоро может понадобиться гуманитарный коридор, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что именно на главе государства лежит большая часть вины и ответственности за то, что происходит на территории Украины.

Ранее Зеленский выступил с угрозой в адрес России. Он заявил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах Россия может получить такой ответ от всего мира, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам.

«Зеленский, видимо, находится в плену той части своего окружения, которая говорит о том, что все в Украине хорошо и прекрасно, — считает Цеков. — Но при той полемике, которую мы от него слышим в последнее время, есть вероятность, что гуманитарный коридор понадобится самому Зеленскому. Он не настроен на решение проблем, которые принесли бы мир Украине. Да и никогда не был настроен, с первых дней своего президенства он шел по пути разрушения украинского государства, именно на нем лежит основная вина за то, что происходило и происходит со страной сейчас».

По мнению политика, ситуация, складывающаяся сегодня на Украине, является крайне угрожающей и для Зеленского, и для окружающих его нацистов.

«Ситуация плачевная, но они с этим согласиться не могут. Потому и поднимают боевой дух украинских нациков вот такими заявлениями», — заключил сенатор.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет на Украине режим тишины с 10:00 для эвакуации беженцев. По его словам, Москва идет на такой шаг, несмотря на неоднократные срывы Киевом гуманитарных операций по вывозу мирного населения и иностранных граждан.