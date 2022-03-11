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В столице Башкирии пройдет концерт известного кураиста

Шоу-концерт кураиста Юлая Касимова пройдет в Уфе 13 марта

Фото: @yulai_kasimov

Шоу-концерт известного кураиста Юлая Касимова пройдет в столице Башкортостана 13 марта. Как уточняет «Башинформ», музыкальное представление планируют провести в стенах конгресс-холла «Торатау».

Организаторы мероприятия пообещали познакомить зрителей с историей курая и башкирскими мелодиями. Отмечается, что на сцену в Уфе также выйдут популярные певцы башкирской эстрады Рафис Сирусин, Альфия Нигматуллина, кыл-кубызистка Залия Ганиатуллина и Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас». Агентство отмечает, что над программой шоу работает большая профессиональная команда.

Юлай Касимов — солист фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», считающийся одним из ведущих кураистов Башкирии. Известный в республике лауреат международных и всероссийских конкурсов гастролирует по городам России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что национальный оркестр Бурятии исполнил композицию из фильма «Гарри Поттер».

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Варвара Кошечкина
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