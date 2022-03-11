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МВД захотело запретить использовать машины при неустранении неисправностей

МВД России планирует запретить использовать автомобили при отказе устранить неисправность

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД России подготовило законопроект, согласно которому предусматривается запрещать использование транспортных средств, если владелец отказывается устранять неисправность. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, передает ТАСС.

«Законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в единую информационную систему», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что запрет эксплуатации будет крайней мерой в отношении злостных нарушителей. Кроме того, мера будет применяться только в случае игнорирования водителем времени на устранения неисправности, в связи с чем неисправная машина может представлять угрозу для окружающих. При этом повторное нарушение должно быть зафиксировано.

«Принимаемые меры позволят улучшить ситуацию на дорогах, сделав для всех участников движение по ним максимально безопасным, а главное — сократить количество человеческих жертв», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ГИБДД выступила с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. По словам представителя ведомства Сергея Чипурина, в России ежегодно выявляют около трех миллионов нарушений, которые связаны с неисправностями машин.

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Никита Абрамов
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