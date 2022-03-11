От Виктории Нуланд потребовали явиться в Госдуму

Спикер ГД Володин предложил пригласить Нуланд на допрос о биолабораториях на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна будет прибыть в Москву для дачи объяснений по ситуации с американскими биолабораториями на территории Украины. О таком требовании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам политика, Нуланд должна стать одной из первых, кто будет опрошен в рамках парламентского расследования, посвященного работе финансировавшихся США биолабораторий на Украине. Для этого замгоссекретаря должны обязаться явиться в Госдуму.

«Она информирована, вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать», — заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы сообщил, что нижняя палата российского парламента инициирует проведение совместно с Советом Федерации расследования по ситуации с биолабораториями. Для этой цели предлагается создать специальную комиссию, отмечал Володин.

До этого замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. Также она заявила, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил.