Путин рассказал об успехах СССР в условиях санкций

Президент Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

«Советский Союз, действительно, жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — подчеркнул глава государства.

В пятницу, 11 марта, в Москве стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В повестку встречи входят вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях международных санкций, а также ведения военной операции на территории Украины.

Предыдущие переговоры белорусского и российского лидеров проходила в Москве 18 февраля. Главы государств обсуждали вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества.