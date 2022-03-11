Дума приняла закон о распространении электронного голосования на все выборы

Госдума приняла в третьем чтении закон о единых правилах онлайн-голосования в России

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, устанавливается проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы», а также других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома ЦИК. Отмечается, что законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Дмитрием Ламейкин и Дмитрий Вяткин 16 декабря 2021 года.

Ко второму чтению законопроект дополнили рядом поправок. Так, расширяется перечень лиц, которые не могут быть избранными в течение определенного срока, речь идет об осужденных за экстремизм и за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут баллотироваться в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.

Поправку, согласно которой ужесточаются правила участия в выборах, Госдума одобрила 10 марта. Осужденным за экстремизм запрещается избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Помимо этого, депутаты поддержали поправку о запрете избираться президентом страны руководителям, участникам и другим причастным к деятельности экстремистских организаций.