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Российский мэр попросил отправить его с сыновьями добровольцами на Украину

Мэр Алапаевска Билалов подал заявление в военкомат с просьбой отправить его на Украину

Фото: страница Сайгида Билалова во «Вконтакте»

Мэр российского города Алапаевск, расположенного в Свердловской области, Сайгид Билалов попросил отправить его с сыновьями на Украину в качестве добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Билалов подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района.

«В условиях проведения спецоперации на Украине, я, Билалов Сайгид Лабазанович, и мои сыновья, Билалов Евгений Сайгидович и Билалов Шамиль Сайгидович, готовы принять участие в спецоперации на территории [Донецкой и Луганской народных республик] ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа»,— говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США прокомментировали участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине. Официальный представитель Госдепа США выразил мнение, что необходимость привлечения добровольцев якобы свидетельствует о том, что участвующие в спецоперации российские силы «встречают сопротивление» и им требуются «так называемые добровольцы с других театров военных действий».

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Алиса Дмитриева
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