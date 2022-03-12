Российский мэр попросил отправить его с сыновьями добровольцами на Украину

Мэр Алапаевска Билалов подал заявление в военкомат с просьбой отправить его на Украину

Мэр российского города Алапаевск, расположенного в Свердловской области, Сайгид Билалов попросил отправить его с сыновьями на Украину в качестве добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Билалов подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района.

«В условиях проведения спецоперации на Украине, я, Билалов Сайгид Лабазанович, и мои сыновья, Билалов Евгений Сайгидович и Билалов Шамиль Сайгидович, готовы принять участие в спецоперации на территории [Донецкой и Луганской народных республик] ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа»,— говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США прокомментировали участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине. Официальный представитель Госдепа США выразил мнение, что необходимость привлечения добровольцев якобы свидетельствует о том, что участвующие в спецоперации российские силы «встречают сопротивление» и им требуются «так называемые добровольцы с других театров военных действий».