США прокомментировали участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине

Госдеп сочтет эскалацией участие добровольцев с Ближнего Востока в операции на Украине

Участие добровольцев с Ближнего Востока в специальной военной операции России на Украине будет считаться новой эскалацией. Так официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал информацию о намерении выходцев из стран этого региона отправиться на Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — подчеркнул Прайс.

Прайс выразил мнение, что необходимость привлечения добровольцев якобы свидетельствует о том, что участвующие в спецоперации российские силы «встречают сопротивление» и им требуются «так называемые добровольцы с других театров военных действий».

Ранее президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Отмечается, что о значительном числе подобных заявок главе государства доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о выходцах с Ближнего Востока. По его словам, поступают заявки от добровольцев, желающих на бесплатной основе участвовать в том, что, по их словам, является фактически национально-освободительной борьбой.

