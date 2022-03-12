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Экономист рассказал о последствиях запрета на ввоз долларов в Россию

Экономист Надоршин считает, что запрет на ввоз долларов в РФ окажет психологический эффект

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Запрет президента США Джо Байдена на продажу и иные поставки долларов в Россию не влияет напрямую на экономику. Валюту нельзя поставлять в страну, в том числе и через посредников, однако обычные россияне смогут купить ее за границей. Своим мнением с «Лентой.ру» поделился главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Серьезных экономических последствий от запрета на ввоз в Россию долларов США не будет, считает экономист.

«Эффект психологический — на ту панику, которую мы сейчас наблюдаем с покупкой валюты, это окажет дополнительное влияние и растянет ее. На серый рынок наличной валюты, который образовался после запрета ЦБ на снятие, это тоже окажет влияние, будут развиваться дополнительные каналы поставок, процесс закрепится на более длительный период. Могут появиться перевозчики валюты, которые будут завозить под спрос дополнительную иностранную валюту», — объяснил он.

Наличная валюта ни для каких государственных целей не используется. Даже в условиях нынешних санкций все может работать в безналичной форме

Евгений НадоршинГлавный экономист «ПФ Капитал»

В обход санкций

Указ Байдена запрещает поставку банкнот правительству России и любому человеку, который находится на территории страны. По мнению Надоршина, спроса для операций на наличную валюту здесь быть не может — она не нужна для этих целей. Основное назначение долларов США в России — это использование в качестве средства сбережения. Попытки ввезти американскую валюту в обход запрета могут обернуться санкциями для посредников.

«Если кто-то будет поставлять валюту в обход ограничений, он может попасть под вторичные санкции — в тексте прямо указано, что запрет действует на поставки прямо и косвенно. Если кто-то попытается помочь обойти этот запрет и власти США об этом узнают, он за это будет наказан. Посреднику, который будет за рубежом в этой схеме, надо готовиться, что он в какой-то момент попадет под санкции. Как результат, это сильно удорожает попытки получить валюту в обход запретов. Европейские меры мягче и не исключают поставок евро от третьих сторон», — отметил экономист.

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Найти альтернативу американской валюте сложно. Несмотря на повышенный интерес к китайскому юаню, он недостаточно себя зарекомендовал, добавил Надоршин.

«Достаточно сложно заменить запрещенные валюты. Но надо иметь в виду, что в безналичной форме ни одна из этих валют не запрещена, все еще можно использовать, пока нет непреодолимых препятствий в пользовании валютными депозитами. В мире резервных валют немного, с оговорками такой валютой можно считать юань, он еще не дал уверенности на длинных горизонтах», — заключил специалист.

Байден подписал указ, согласно которому США запрещают поставки в Россию долларовых купюр. Решение президента США ограничивает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку банкнот. Позже Минфин США разъяснил, что запрет на поставки не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями.

Аналогичный запрет 2 марта ввел Евросоюз, запретив продавать, поставлять, передавать или экспортировать евро.

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Мария Сметанина
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