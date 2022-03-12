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Россия за сутки вывезла с Украины и из республик Донбасса около 10 тысяч человек

Минобороны РФ: Россия эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР около 10 тысяч человек за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия за сутки эвакуировала с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) около 10 тысяч человек, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные без участия украинской стороны смогли вывезти людей из Донбасса и с Украины в безопасные районы. «Эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, из них 51 996 детей», — подчеркнули в Минобороны России. При этом государственную границу России пересекли 24 168 личных автомобилей, из них за сутки — 915.

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В субботу, 12 марта, в полтавском направлении удалось обеспечить гумкоридоры и эвакуировать 8 730 граждан. Мизинцев добавил, что сейчас завершается эвакуация 130 иностранцев на херсонском направлении. Их доставят через Крым в город Новороссийск.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Марина Совина
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